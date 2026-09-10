В Наполи вече вдигнаха мерника на Алегри

Позицията на Масимилиано Алегри като старши треньор на Наполи вече е застрашена след разочароващия старт на сезона, като бившият наставник на Фиорентина Рафаеле Паладино се очертава като потенциален негов заместник.

„Партенопеите“ претърпяха трето поредно поражение във всички турнири във вторник вечерта, губейки у дома от Арсенал на Микел Артета в първия си мач от Шампионската лига. Загубата последва две последователни поражения в Серия "А" срещу Комо и Интер, което остави Наполи в криза в началото на сезона.

Въпреки окуражаващото цялостно представяне срещу „артилеристите“ на стадион „Диего Армандо Марадона“, резултатите са задействали алармата сред ръководството на клуба.

Арсенал пропусна много, но все пак успя да прониже Наполи

В разговор с „Радио Радио“, журналистът Джовани Ското разкри, че президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис е силно недоволен от слабия старт на отбора – чувство, споделяно и от все по-нетърпеливите фенове.

Напрежението върху Алегри се покачва и от него се очаква незабавна реакция, когато Наполи гостува на Болоня в неделя следобед. Неуспех при обръщането на нещата на стадион „Ренато Дал'Ара“ може да ускори промените, като Паладино вече е следен като основен кандидат, ако Де Лаурентис реши да предприеме треньорска смяна по средата на сезона.

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