Левски продаде над 8500 пакетни билета за мачовете в Лига Европа

Левски обяви, че вече са продадени над 8500 пакетни билета за домакинските мачове от основната фаза на Лига Европа. "Сините" ще посрещнат в София Залцбург (17 септември), Ягелония (5 ноември), Лилестрьом (10 декември) и Милан (21 януари).

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

"Левскари,

Над 8 500 от вас гарантираха своите места за предстоящите сблъсъци в Лига Европа! От 16:00 часа днес, 12 септември, останалото количество пакетни билети са пуснати в свободна продажба. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата на Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ и онлайн:

За удобство на привържениците пакетните билети ще бъдат разпределени за продажба както онлайн, така и на касите на стадион „Георги Аспарухов“. Продажбата на пакетни билети ще продължи до 9:00 часа на 15 септември. При наличие на свободни места, те ще бъдат пуснати в продажба под формата на единични билети само за мача със Залцбург", написаха от клуба.

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