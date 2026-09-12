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Бостанджиев, Сираков и Боримиров дават брифинг след Общото събрание на Левски

  • 12 сеп 2026 | 18:36
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Бостанджиев, Сираков и Боримиров дават брифинг след Общото събрание на Левски

В понеделник (14 септември) след края на заседанието на общото събрание на акционерите на Левски ще се проведе пресконференция. На нея, освен взетите от акционерите решения, ще бъдат представени новият управленски екип и напредъкът на проекта за строителство на нов стадион.

Левски с важна информация за Общото събрание
Левски с важна информация за Общото събрание

В пресконференцията ще участват крайният собственик на Левски Атанас Бостанджиев, президентът на клуба Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров и арх. Цветан Петров, управляващ директор на ИПА.

Пресконференцията ще се състои във VIP залата на сектор А на стадион "Георги Аспарухов".

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