Левски със Сангаре във Враца (групата на "сините")

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за мача срещу Ботев (Враца) от 9-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона под връх Околчица е от 17:45 часа.

Голямата новина е завръщането на Мустафа Сангаре, който има записани едва четири минути през този сезон. Припомняме, че нападателят получи травма по време на една от тренировките преди реванша с Университатя (Крайова) от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Аут ще бъде наказаният Кристиан Димитров. Извън строя остават и контузените Никола Серафимов, Оливер Камдем, Акрам Бурас и Радослав Кирилов.

Левски ще търси добра игра и три точки срещу Ботев (Враца)

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре.

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