Ангел Стойков: На град като Бургас му подхожда да има отбор в елита

Старши треньорът на Черноморец Ангел Стойков сподели мнението си след равенството с Фратрия (2:2). Наставникът на "акулите" поздрави футболистите си за представянето, но все пак призна, че има леко разочарование, че отборът му не стигна до трите точки на "Коритото".

"Стана добър мач за стандартите на Втора лига. Това е заслуга на двата отбора. До последната секунда търсихме победата, за което поздравявам състезателите. Минахме през трудни периоди, противникът ни повеждаше, но ние не се отказахме. Ако продължаваме така, резултатите ще дойдат. Това е пътят.

Фратрия поведе на два пъти, но не успя да пречупи Черноморец (Бургас)

От наша гледна точка резултатът не е справедлив. Това е футболът. Със сигурност има малка горчивина, има го в играта. Черноморец върви стъпка по стъпка към целта, която си е поставил. Не бързаме заникъде. Смея да твърдя, че имаме стабилен отбор. На град като Бургас му подхожда да има отбор в елита.

Отборът показва добро лице, има още потенциал за разкриване и се надявам да го покаже в следващите мачове. Благодаря за доверието на президента, както и на футболистите. Продължаваме да работим и очакваме още по-добри резултати", каза Стойков.

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