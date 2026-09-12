Хложек донесе първи успех за Хофенхайм в Бундеслигата

Отборът на Хофенхайм постигна първата си шампионатна победа през сезона, след като спечели с 2:1 срещу гостуващия Щутгарт в мач от третия кръг на Бундеслигата. Така беше нарушена серията от четири ремита в срещите между двата тима.

Както домакините, така и гостите направиха куп пропуски в двубоя, но все пак съставът на Кристиан Илцер възтържествува след два гола на Адам Хложек. В 13-ата минута чехът проби в наказателното поле и се разписа със своя шут. Точно преди почивката ВАР отказа да даде дузпа за фал срещу него, но той все пак беше точен за втори път в двубоя в 67-ата минута със силен изстрел след асистенция на Адам Дагим. Между двата му гола Максимилиан Мителщет отбеляза попадение за швабите в 48-ата минута.

Така и двата тима имат по три точки, като Хофенхайм е 11-и в класирането, а Щутгарт е 13-и.

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Снимки: Gettyimages