11-те на ЦСКА 1948 и Дунав, Валверде от "Младост 1" излиза с Диало и Наско Илиев

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Дунав (Русе). Двубоят в Бистрица започва в 19:00 часа и ще бъде дебютен за новия наставник на домакините Огнян Младенов. Младият специалист от столичния квартал "Младост 1" замени Александър Александров - Алвеша след поражението от Левски. Атаката на ЦСКА 1948 повеждат едновременно Атанас Илиев и Мамаду Диало.

ЦСКА 1948 0:0 Дунав (Русе)

Стартовите състави:

ЦСКА 1948: 31. Алекс Божев, 2. Диего Медина, 33. Ектор Куеляр, 3. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 30. Жул Майер, 11. Георги Русев, 67. Фредерик Масиел, 9. Атанас Илиев, 93. Мамаду Диало, 8. Моатаз Земземи.

Дунав (Русе): 33. Георги Китанов, 4. Хосе Кабаркас, 22. Стоян Предев, 39. Андре Алвеш, 88. Димитър Тодоров, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 44. Владан Видакович, 23. Джордан Сейнт-Луис, 11. Денислав Минчев, 9. Алекс Валиньо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google