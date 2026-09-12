Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Атлетик Билбао се издъни срещу слабак

Атлетик Билбао се издъни срещу слабак

  • 12 сеп 2026 | 21:34
  • 517
  • 1
Атлетик Билбао се издъни срещу слабак

Атлетик Билбао надигра тотално Елче, но направи редица пропуски и в крайна сметка двубоят на “Сан Мамес” завърши 1:1. Това беше мач от петия кръг на Ла Лига. Баските доминираха през цялото врем, но това така не им стигна за трите точки.

Преди седмица, на същия стадион, Атлетик разгроми Атлетико Мадрид с 3:0 и очакванията на местните фенове бяха за нов успех. Братята Уилямс и техните съотборници обаче показаха неточност пред вратата. Те отправиха близо 20 удара, докато гостите поведоха с първия си изстрел към вратата изобщо. Това стана е 50-ата минута, когато миналият през Челси Факундо Буонаноте вкара от дузпа.

Домакините изравниха чак в 79-ата след удар на Баренечеа и карамбол, при който топката последно срещна крака на Иняки Уилямс, на чието име беше записано попадението.

Така Атлетик вече има 7 точки, докато съперникът остава на дъното без победа и само две ремита. В идния междинен кръг отборът от Билбао ще гостува на Леванте, а Елче ще приеме Реал Мадрид.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Брозович си намери отбор в Катар

Брозович си намери отбор в Катар

  • 12 сеп 2026 | 21:44
  • 698
  • 0
Спалети: Когато губя титуляр, печеля друга важна фигура

Спалети: Когато губя титуляр, печеля друга важна фигура

  • 12 сеп 2026 | 21:39
  • 1334
  • 0
Фюлкруг донесе точка на Вердер

Фюлкруг донесе точка на Вердер

  • 12 сеп 2026 | 21:37
  • 445
  • 0
Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Евертън, "шпорите" остават без гол

Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Евертън, "шпорите" остават без гол

  • 12 сеп 2026 | 21:37
  • 2900
  • 1
Фен на Айнтрахт (Брауншвайг) почина преди мача срещу Динамо (Дрезден)

Фен на Айнтрахт (Брауншвайг) почина преди мача срещу Динамо (Дрезден)

  • 12 сеп 2026 | 21:28
  • 423
  • 0
Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал

Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал

  • 12 сеп 2026 | 21:18
  • 651
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 4:1 Арда, "червените" покачиха от нова дузпа

ЦСКА 4:1 Арда, "червените" покачиха от нова дузпа

  • 12 сеп 2026 | 22:56
  • 61714
  • 321
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 72375
  • 277
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 38151
  • 83
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 9230
  • 6
Съндърланд 0:0 Арсенал, шампионите пропуснаха няколко възможности

Съндърланд 0:0 Арсенал, шампионите пропуснаха няколко възможности

  • 12 сеп 2026 | 21:01
  • 3054
  • 3
Реал Мадрид 3:0 Райо Валекано, и Белингам се разписа

Реал Мадрид 3:0 Райо Валекано, и Белингам се разписа

  • 12 сеп 2026 | 22:33
  • 4201
  • 23