Атлетик Билбао се издъни срещу слабак

Атлетик Билбао надигра тотално Елче, но направи редица пропуски и в крайна сметка двубоят на “Сан Мамес” завърши 1:1. Това беше мач от петия кръг на Ла Лига. Баските доминираха през цялото врем, но това така не им стигна за трите точки.

Преди седмица, на същия стадион, Атлетик разгроми Атлетико Мадрид с 3:0 и очакванията на местните фенове бяха за нов успех. Братята Уилямс и техните съотборници обаче показаха неточност пред вратата. Те отправиха близо 20 удара, докато гостите поведоха с първия си изстрел към вратата изобщо. Това стана е 50-ата минута, когато миналият през Челси Факундо Буонаноте вкара от дузпа.

Домакините изравниха чак в 79-ата след удар на Баренечеа и карамбол, при който топката последно срещна крака на Иняки Уилямс, на чието име беше записано попадението.

Така Атлетик вече има 7 точки, докато съперникът остава на дъното без победа и само две ремита. В идния междинен кръг отборът от Билбао ще гостува на Леванте, а Елче ще приеме Реал Мадрид.

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