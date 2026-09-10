Хьонес остана недоволен от играта на Щутгарт, въпреки победата

Въпреки че Щутгарт победи норвежкия Викинг с 3:1 на сатрта на основната фаза в Шампионска лига, треньорът Себастиан Хьонес не беше напълно доволен от представянето на своя отбор. Той изтъкна няколко аспекта, които се нуждаят от подобрение.

„Мачът не се разви изцяло така, както си го представяхме. Имаше ситуации, в които не изглеждахме добре“, отбеляза Хьонес.

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„Играхме много офанзивно и имахме изключително атакуващ състав на терена. В този ред на мисли, преходът ни в защита невинаги ми харесваше. Трябва да поемаме отговорност при ситуации на преход в защита и при дефанзивната преса", обясни специалистът.

"В крайна сметка резултатът е справедлив. Искахме да спечелим и да започнем добре в Шампионската лига. Направихме го", продължи Хьонес.

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„Какво да кажа за Демирович? Той вкара три гола за 12 минути и написа история. Големи похвали за Медо. Той отново започва да прави това, което всъщност прави, откакто играе футбол: да вкарва голове, важни голове. Затова получава огромни похвали от моя страна", заяви насатвникът на "швабите".

„Днес Дениз Ундав имаше участие в два гола и разиграваше със съотборниците си много, много добре. В момента нещата с отбелязването на голове все още не му се получават. Имаше и две наистина добри възможности. Но и това ще дойде, нямам абсолютно никакви съмнения“, коментира Хьонес.

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Снимки: Gettyimages