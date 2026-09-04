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Щутгарт върна Кьолн в реалността

  • 4 сеп 2026 | 23:45
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Щутгарт върна Кьолн в реалността

Щутгарт постигна убедителна победа с 4:1 над Кьолн в откриващия мач от втория кръг на Бундеслига. Билал Ел Ханус показа изключителна форма и се отличи с блестящ гол, а Ермедин Демирович и Йоша Вагноман също реализираха красиви попадения във вратата на "козлите".

Себастиан Хьонес направи две промени в състава на Щутгарт, който загуби тежко от Байерн (Мюнхен) в първия кръг. Рамон Хендрикс остана на пейката, а Тиаго Томаш беше контузен, докато Крис Фюрих и Билал Ел Ханус започнаха като титуляри.

Кьолн направи една промяна след победата си над Хофенхайм на старта, като Линтон Маина замени болния Саид Ел Мала.

Щутгарт започна по-активно. Дженан Пейчинович стреля над вратата в рамките на първите четири минути след хитро подаване на Дениз Ундав. Малко след това Вагноман нацели напречната греда от близко разстояние след бърза атака, започната от Ел Ханус.

След това и Пейчинович удари гредата, този път с глава след центриране на Максимилиан Мителщет. Кьолн не предложи почти нищо в атака, а рикоширал удар на Гриша Прьомел принуди Марвин Швебе да прави добро спасяване.

След поредица от пропуски, Ел Ханус пое нещата в свои ръце в 39-ата минута. Той дриблира покрай няколко защитници на Кьолн, прекара топката между краката на Лука Лочошвили и с рикоширал удар покрай Швебе откри резултата за 1:0, давайки напълно заслужен аванс на домакините на почивката.

След нея Кьолн излезе с истинско намерение да промени развоя на мача. Гостите принудиха Фабиан Бредлов да прави няколко добри спасявания след удари на Елис Скири, Майки Мур и Рагнар Ахе, но така и не успяха да стигнат до изравнителен гол.

Противно на логиката, Щутгарт удвои преднината си в 60-ата минута. Ел Ханус и Мителщет комбинираха, за да изведат Прьомел, който завърши с левия крак за първия си гол с екипа на клуба.

Демирович оказа незабавно влияние след появата си като резерва. Той нахлу в наказателното поле отдясно и от малък ъгъл направи резултата 3:0 в 75-ата минута.

Кьолн намали чрез автогол на Хендрикс, който отклони центриране на Мариус Бюлтер в 81-ата минута. Въпреки това, Вагноман сложи точка на спора със зашеметяващо воле от над 20 метра в добавеното време, оформяйки крайното 4:1.

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Снимки: Gettyimages

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