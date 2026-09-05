Хьонес за Ундав: Това е съдбата на суперзвездите - да питат за него след победа с 4:1

Щутгарт развълнува феновете в първия си домакински мач за сезона в Бундеслигата при успеха с 4:1 над Кьолн, но капитанът Дениз Ундав не изигра голяма роля. Нападателят има затруднения с физическата си форма поради леко раздразнение на ахилесовото сухожилие.

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„Това е съдбата на суперзвезда - след победа с 4:1 хората да питат за представянето на Дениз. Разбира се, че може да играе по-добре. Той го е показвал много, много често с нас“, коментира старши треньорът на швабите Себастиан Хьонес.

Наставникът на Щутгарт каза още, че не чувства, че Дениз Ундав е на 100% концентриран психически и че ахилесовото сухожилие му създава някои проблеми.

Ein Hauch von Messi in Stuttgart - Undav ist "nicht hundertprozentig frei"



Auf ihnen liegen große Hoffnungen beim VfB Stuttgart. Während Bilal El Khannouss den Vorwärtsgang einlegt, kämpft Deniz Undav weiterhin mit Anlaufschwierigkeiten.https://t.co/GwEMbahQ3Y — kicker Fussball News Feed (@kickDE) September 5, 2026

Въпреки дискомфорта на капитана, Хьонес очаква, че футболистът ще може да играе в първия мач от основната фаза Шампионската лига срещу норвежкия Викинг в сряда. „Убеден съм, че той няма да позволи на нищо да го спре да играе в Шампионската лига“, заяви треньорът, добавяйки, че до тогава Ундав все още ще се нуждае от лечение.

„Изпълнихме точно това, което си бяхме поставили за цел. Момчетата играха с интензивност, натиск и скорост, което беше добре. Вкарахме много хубави голове и това беше заслужена победа“, каза Себастиан Хьонес по повод победата над Кьолн в петък вечер.

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Снимки: Imago