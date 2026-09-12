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  3. Фен на Айнтрахт (Брауншвайг) почина преди мача срещу Динамо (Дрезден)

Фен на Айнтрахт (Брауншвайг) почина преди мача срещу Динамо (Дрезден)

  • 12 сеп 2026 | 21:28
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Фен на Айнтрахт (Брауншвайг) почина преди мача срещу Динамо (Дрезден)

Фен на Айнтрахт (Брауншвайг) почина, след като се наложи да му бъде оказана спешна помощ на стадиона преди мача от Втора Бундеслига срещу Динамо (Дрезден).

Началото на срещата беше забавено с 15 минути заради инцидента. Мястото, където се оказваше помощ на привърженика, беше оградено с големи бели платнища, а дикторът на стадиона съобщи на публиката, че човек се бори за живота си.

Фенът беше откаран в болница, но по време на почивката между двете полувремена беше обявено, че е починал на път за лечебното заведение.

"Фенът почина на път за болницата, въпреки предприетите мерки. Мислите и най-дълбоките ни съболезнования са със семейството и близките му. В моменти като този футболът остава на заден план", съобщиха от Брауншвайг. 

По молба на семейството мачът продължи, като феновете подкрепяха отбора, а срещата завърши при равен резултат 2:2.

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