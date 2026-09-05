Борусия (Д) ликува в Зинсхайм след невероятен обрат, Гираси и резерви блеснаха за “жълто-черните”

Борусия (Дортмунд) записа паметен обрат и победи с 3:2 като гост Хофенхайм в мач от 2-рия кръг на Бундеслигата. “Жълто-черните” губеха с 0:2 до 61-вата минута и бяха тотално надигравани от домакините, но след това с много силна игра на щатния голмайстор Серу Гираси, както и на резервите Фабио Силва и новопривлечения от Арсенал Итън Нуанери, обърнаха изцяло двубоя. Неприятната новина за Нико Ковач е, че и в този мач той трябваше да прави принудителна смяна, след като Филипо Мане се контузи през първата част.

Така Борусия записа втората си победа в елита, докато Хофенхайм инкасира второ поредно поражение с 2:3.

Хофенхайм започна по-добре мача и можеше да открие в 17-ата минута чрез Адам Хложек, но той бе неточен от наказателното поле. Няколко минути по-късно Серу Гираси пък отправи точен удар, но той не затрудни Оливер Бауман. В 30-ата минута пък Тим Лемперле от домакините много технично с пета намери новото попълнение Адам Дагим, който веднага стреля, но Грегор Кобел успя да избие. Впоследствие пък бранителят на Дортмунд Филипо Мане се контузи и на негово място влезе привлеченият от Арсенал Итън Нуанери, който записа дебют.

Хофе продължи да играе по-добре и Кобел трябваше да изважда опасен удар с глава на Озан Кабак. В самия край на първата част домакините от Зинсхайм заслужено поведоха. Косовският халф Леон Авдулаху откри резултата с много красив изстрел от дистанция, който не остави шансове на Кобел - 1:0 за Хофенхайм.

Втората част също започна с чисто положение за домакините, като стражът на Борусия трябваше да спасява удар на излезлия срещу себе си Дагим. Кобел обаче нямаше какво да направи в 54-ата минута, когато Тим Лемперле получи топката и веднага стреля, а топката рикошира във Валдемар Антон и влетя в мрежата - 2:0 за Хофенхайм. Борусия все пак се активизира и успя бързо да върне едно попадение седем минути по-късно. Валдемар Антон открадна топката от Авдулаху и подаде на Гираси, който копна технично над Бауман - 2:1.

WAS EINE MORAL VON DIESER GEILEN TRUPPE! 3 PUNKTE! 😍😍 pic.twitter.com/Fa8SEJYXs6 — Borussia Dortmund (@BVB) September 5, 2026

Този гол вдъхнови “жълто-черните” и в 65-ата минута те изравниха. Гираси напредна и комбинира с влезлия преди минути Фабио Силва, който с диагонален удар не остави шансове на стража на домакините - 2:2. Последваха по-спокойни минути, за да се стигне до кулминацията в 87-ата минута. Тогава Итън Нуанери напредна и направи прострелно центриране. В опита си да избие обаче бранителят на Хофе Албиан Хайдари прати топката в собствената си мрежа - 2:3 за Борусия.

До края на двубоя домакините опитаха да изравнят, но така и не успяха.

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Снимки: Imago