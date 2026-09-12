Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

Дербито на 7-ия кръг в Югозападната Трета лига между дублиращия отбор на Левски и третия тим на ЦСКА оправда очакванията за оспорвана битка, но не излъчи победител.

Сблъсъкът, който се проведе на стадион „Летище“, приключи при нулево равенство.

Дани Моралес: Който и треньор да дойде в ЦСКА, няма да промени нещо, което върви

Голямата новина преди мача бе внезапната промяна в щаба на „червените“. Старши треньорът Даниел Моралес временно напусна поста си, за да поеме представителния тим на ЦСКА.

Поради тази причина „армейците“ бяха водени от асистента Радослав Василев. За бившия нападател на Славия, Черно море и Арда, който има и 6 мача с 1 гол за националния отбор на България, това беше сериозен тест в началото на неговата самостоятелна треньорска кариера.

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