Съперник на ЦСКА в Европа ще се подсили с играч на Рома

Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите Панатинайкос се договори с Рома за привличането на левия бек Анас Салах-Един, съобщава Джанлука Ди Марцио. Става въпрос за наем с опция за закупуване, като още днес играчът е очакван в Атина за своите медицински прегледи.

“Вълците” купиха юношата на Аякс в началото на 2025 година, когато платиха на Твенте 8,5 млн. евро за него. Салах-Един обаче досега е записал едва три мача за Рома. Той прекара миналия сезон под наем в ПСВ Айндховен, където изигра 25 двубоя. Освен това 24-годишният футболист има 13 срещи за националния отбор на Мароко, като четири от тях бяха на Мондиал 2026.

🔜 Panathinaikos is in advanced discussions to sign Moroccan left back Anass Salah-Eddine from Roma.



The reported deal would be a loan with an obligation to buy 🇲🇦🔜✍️☘️❓️#paofc #SLGR



(@sport24) pic.twitter.com/2gy3mWHO9T — Hellas Football (@HellasFooty) September 12, 2026

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Снимки: Gettyimages