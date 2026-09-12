ЦСКА даде победен старт на новата си спортна база

Двубоят между ЦСКА U17 и Локомотив Пловдив U17 ще остане в историята и като първата среща, изиграна на новата спортна база на „червените“. Символично ЦСКА отбеляза откриването ѝ по най-добрия начин – с убедителна победа с 6:0.

Към момента базата разполага с един терен с естествена настилка и един с изкуствена, но работата по комплекса продължава. Предстои изграждането на трибуна, хотелска част и още един изкуствен терен, които ще разширят значително възможностите на съоръжението.

Така, макар новата база вече да прие първия си футболен двубой, строителните дейности по цялостното ѝ завършване продължават. А началото на терена определено бе запомнящо се – шест гола и убедителна победа за ЦСКА U17.

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