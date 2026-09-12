Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА U17
  3. ЦСКА даде победен старт на новата си спортна база

ЦСКА даде победен старт на новата си спортна база

  • 12 сеп 2026 | 15:57
  • 841
  • 0

Двубоят между ЦСКА U17 и Локомотив Пловдив U17 ще остане в историята и като първата среща, изиграна на новата спортна база на „червените“. Символично ЦСКА отбеляза откриването ѝ по най-добрия начин – с убедителна победа с 6:0.

Към момента базата разполага с един терен с естествена настилка и един с изкуствена, но работата по комплекса продължава. Предстои изграждането на трибуна, хотелска част и още един изкуствен терен, които ще разширят значително възможностите на съоръжението.

Така, макар новата база вече да прие първия си футболен двубой, строителните дейности по цялостното ѝ завършване продължават. А началото на терена определено бе запомнящо се – шест гола и убедителна победа за ЦСКА U17.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Хулио Веласкес: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор! Горд съм с футболистите

Хулио Веласкес: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор! Горд съм с футболистите

  • 12 сеп 2026 | 15:22
  • 10212
  • 39
ЦСКА без Ебонг и Анжело Мартино срещу Арда

ЦСКА без Ебонг и Анжело Мартино срещу Арда

  • 12 сеп 2026 | 14:39
  • 2903
  • 4
ЦСКА откри новата си база с шест гола срещу Локомотив (Пловдив)

ЦСКА откри новата си база с шест гола срещу Локомотив (Пловдив)

  • 12 сеп 2026 | 13:46
  • 1516
  • 0
България U16 започва лагер, предстоят две контроли с Литва

България U16 започва лагер, предстоят две контроли с Литва

  • 12 сеп 2026 | 13:14
  • 455
  • 1
Дакота Дичева облече фланелка на ЦСКА

Дакота Дичева облече фланелка на ЦСКА

  • 12 сеп 2026 | 13:11
  • 4969
  • 75
Национал надви Септември в голово шоу със седем попадения

Национал надви Септември в голово шоу със седем попадения

  • 12 сеп 2026 | 11:04
  • 1113
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дани Моралес: Който и треньор да дойде в ЦСКА, няма да промени нещо, което върви

Дани Моралес: Който и треньор да дойде в ЦСКА, няма да промени нещо, което върви

  • 12 сеп 2026 | 16:00
  • 7012
  • 9
Хулио Веласкес: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор! Горд съм с футболистите

Хулио Веласкес: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор! Горд съм с футболистите

  • 12 сеп 2026 | 15:22
  • 10212
  • 39
Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

  • 12 сеп 2026 | 16:27
  • 12123
  • 24
Съставите на Ливърпул и Фулъм, Баркола е титуляр

Съставите на Ливърпул и Фулъм, Баркола е титуляр

  • 12 сеп 2026 | 16:07
  • 1871
  • 0
Първи важен тест за България на Евроволей в София

Първи важен тест за България на Евроволей в София

  • 12 сеп 2026 | 07:00
  • 18394
  • 34
ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

  • 12 сеп 2026 | 07:27
  • 17052
  • 125