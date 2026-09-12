Карлос Сайнц мина с три места назад на старта

Карлос Сайнц получи наказание преместване с три места назад на стартовата решетка, след като стюардите прецениха, че е попречил на Валтери Ботас по време на първата част от квалификацията за Гран При на Испания.

Испанецът преживя ужасен ден на "Мадринг" днес. Пилотът на Уилямс не успя да премине във втората част на квалификацията, като записа 17-о време и завърши зад съотборника си Алекс Албън с разлика от едва пет хилядни от секундата.

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След сесията той беше привикан от стюардите, които решиха, че заслужава наказание на стартовата решетка за възпрепятстването на Ботас. Сайнц не е бил информиран от своя отбор, че финландският пилот го настига отзад.

В резултат на това пилотът на Уилямс ще стартира от 20-а позиция в утрешното състезание.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages