Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“, който беше спечелен от Марк Маркес пред Марко Бедзеки и Хорхе Мартин:
Хорхе Мартин – 263 точки
Марк Маркес – 249
Марко Бедзеки – 241
Фабио Ди Джанантонио – 214
Ай Огура – 203
Педро Акоста – 193
Раул Фернандес – 189
Франческо Баная – 143
Алекс Маркес – 133
Фермин Алдегер – 92
Лука Марини – 89
Енеа Бастианини – 84
Брад Биндър – 78
Диого Морейра – 64
Фабио Куартараро – 55
Франко Морбидели – 53
Йоан Зарко – 36
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 28
Алекс Ринс – 24
Топрак Разгатлиоглу – 14
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Снимки: Sportal.bg