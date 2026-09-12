Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“, който беше спечелен от Марк Маркес пред Марко Бедзеки и Хорхе Мартин:

Хорхе Мартин – 263 точки Марк Маркес – 249 Марко Бедзеки – 241 Фабио Ди Джанантонио – 214 Ай Огура – 203 Педро Акоста – 193 Раул Фернандес – 189 Франческо Баная – 143 Алекс Маркес – 133 Фермин Алдегер – 92 Лука Марини – 89 Енеа Бастианини – 84 Брад Биндър – 78 Диого Морейра – 64 Фабио Куартараро – 55 Франко Морбидели – 53 Йоан Зарко – 36 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 28 Алекс Ринс – 24 Топрак Разгатлиоглу – 14 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0

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Снимки: Sportal.bg