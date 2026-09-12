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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“

  • 12 сеп 2026 | 17:34
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Мизано“, който беше спечелен от Марк Маркес пред Марко Бедзеки и Хорхе Мартин:

  1. Хорхе Мартин – 263 точки

  2. Марк Маркес – 249

  3. Марко Бедзеки – 241

  4. Фабио Ди Джанантонио – 214

  5. Ай Огура – 203

  6. Педро Акоста – 193

  7. Раул Фернандес – 189

  8. Франческо Баная – 143

  9. Алекс Маркес – 133

  10. Фермин Алдегер – 92

  11. Лука Марини – 89

  12. Енеа Бастианини – 84

  13. Брад Биндър – 78

  14. Диого Морейра – 64

  15. Фабио Куартараро – 55

  16. Франко Морбидели – 53

  17. Йоан Зарко – 36

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 28

  20. Алекс Ринс – 24

  21. Топрак Разгатлиоглу – 14

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 3

  26. Кал Кръчлоу – 0

  27. Йонас Фолгер – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

  29. Микеле Пиро – 0

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Снимки: Sportal.bg

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