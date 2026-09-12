Леклер: Не напаснах всичко, ще ни трябва добър старт

Шарл Леклер остана пети в квалификацията за Гран при на Испания. Пилотът от Монако коментира след сесията, че в няколко завоя е можел да се справи малко по-добре, но не съжаляваше за класирането си.

„И пети. 6 милисекунди между теб и Люис“, съобщи състезателният инженер на Леклер Брайън Бози на пилота си. „Да, постижимо беше, да, да. Но не напаснах всичко заедно. В първи и втори завои усещането бе малко различно в сравнение с третата тренировка“, каза Шарл.

Норис: Полпозишънът е шок за нас!

„Както посочих по радиото, можеше да е малко по-добре тук-там, но ей, това е положението за всички на грида. Особено на нова писта. Така че това е, не съжалявам“, продължи Леклер след това.

Ландо Норис шокира Антонели и грабна полпозишъна в Мадрид

An incredibly tight Quali in Madrid, we’re on the second and third row tomorrow 🇪🇸 pic.twitter.com/5gJexdfpyA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 12, 2026

„Състезанието? Ще се постараем да направим добър старт, защото изпреварванията ще са сложни. Затова е толкова важно да потеглиш силно. Мисля, че деградацията на гумите този уикенд ще е ключов фактор. Значително повече, отколкото сме виждали от началото на годината. Така че ще е необходимо да свършим добра работа и по този показател“, добави Леклер.

„Не съм много щастлив. Мисля, че само около десета и половина ни дели от полпозишъна. И като се има предвид колко е важна квалификацията тук, то да, надпреварата вероятно ще е трудна за нас“, обясни той.

Верстапен: Направихме колата прилична за каране

Леклер каза също така, че в сесиите на Формула 1 досега на пистата Мадринг нямаше твърде много прекъсвания. Той предположи, че ако това се запази и утре, то състезанието може да е доста интересно.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages