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Верстапен: Направихме колата прилична за каране

  • 12 сеп 2026 | 19:13
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Верстапен: Направихме колата прилична за каране

Макс Верстапен определи квалификацията си за Гран при на Испания като много добра. Той се класира трети в нея – зад Ландо Норис и Андреа Кими Антонели.

„Беше много добра квалификация. Мисля, че направихме колата прилична за каране така, както на мен ми харесва, тъй като можех да атакувам завоите“, коментира Верстапен.

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„Постоянно сме бавни във финалния сектор. Не разполагахме с правилния режим за управление на енергията, но нямаше как да го променим. Мисля, че имаме ограничения по отношение на софтуера си и това малко ни спъва. Просто нямаш батерия, когато ти трябва“, обясни още Макс.

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На въпрос дали бе разочарован от третото място, въпреки че нямаше високи очаквания за Мадринг, Верстапен повтори, че просто е искал различна стратегия за използването на енергията, която не е била възможна в този момент.

Що се отнася до състезанието утре, то пилотът на Ред Бул посочи, че всичко може да се промени.

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„Нали разбирате… Може да направиш милиард симулации, но един лош старт и спокойно може да ги изхвърлиш в кофата за боклук, за да започнеш отначало. Мисля, че трябва да се предвидят много сценарии. В крайна сметка ние и не знаем всичко, защото дори не сме използвали твърдите гуми. Ще разберем (как работят), след като ги сложим на болида“, каза Верстапен.

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