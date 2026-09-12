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Хамилтън: Нямам идея какво да очаквам утре от гумите

  • 12 сеп 2026 | 20:01
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Хамилтън: Нямам идея какво да очаквам утре от гумите

Люис Хамилтън бе най-бърз при първите опити в Q3 на квалификацията за Гран при на Испания. Във финалната битка за разпределението на местата на стартовата решетка обаче седемкратният световен шампион отиде четвърти.

„Беше горе-долу същото време. Втората обиколка бе толкова добра, колкото и първата. Мисля, че бях с малко – към половин десета по-бърз, или нещо такова“, коментира след края на квалификацията Хамилтън.

„Четвърто място не е желаната от нас позиция, но имаше и позитиви в сесията. Колата вървеше добре. Беше солидно представяне като цяло.“

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„Всички пристигнахме тук с очакването, че няма да има твърде голямо износване и гумите ще държат дълго. Оказа се, че вчера имаше голяма деградация. Сигурен съм, че има известно подобрение с напредване на уикенда. Нямам идея обаче какво очаквам утре“, каза още седемкратният световен шампион.

По-рано през деня Хамилтън катастрофира по време на последната свободна тренировка. След това тръгна обратно по пистата, въпреки че няколко пъти му бе казано да спре. Направи го чак, когато състезателният му инженер Карло Санти му съобщи, че от ФИА изрично са поискали да спре на възможно най-безопасното място на трасето.

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„Единственото, което ще кажа за третата тренировка, е нищо“, заяви по повод инцидента Хамилтън. „Квалификацията бе доста прилична. Отнема ни огромни усилия да се състезаваме с двата мощни мотора пред нас. Те изглежда успяват да вдигнат режимите на двигателя, или правят нещо в квалификация, което ние не можем. Трябва да се трудим по-упорито.“

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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