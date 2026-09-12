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  3. Макс Верстапен с тежка критика към новата писта в Мадрид

Макс Верстапен с тежка критика към новата писта в Мадрид

  • 12 сеп 2026 | 20:49
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Макс Верстапен отправи остра критика към новата писта за Формула 1 в Мадрид - "Мадринг", като отхвърли идеята, че ограниченията в пространството оправдават липсата на възможности за изпреварване, като я определи като „пълни глупости“.

Верстапен ще стартира от трета позиция в неделната Гран При на Испания, след като остана на 0,140 секунди зад спечелилия полпозишън пилот на Макларън, Ландо Норис. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели с Мерцедес ще се нареди между двамата на втора позиция.

Ландо Норис шокира Антонели и грабна полпозишъна в Мадрид
Ландо Норис шокира Антонели и грабна полпозишъна в Мадрид

Въпреки че трасето се оказа предизвикателство за пилотите в квалификацията, съществуват опасения, че състезанието ще бъде скучно поради липсата на места за изпреварване по протежение на пистата с 22 завоя.

В разговор с медиите след квалификацията, Верстапен заяви: „Харесва ми сцеплението. Свършили са добра работа с асфалта, въпреки че на някои места вече е твърде неравно за нова писта.“

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Норис: Полпозишънът е шок за нас!

„Завоите – не можеш да изпреварваш. На някои места, в зоните за спиране, те трябва да научат, че никога не трябва да се налага да завиваш, да комбинираш със спиране, защото това не позволява никакъв вид изпреварване.“

„Със сигурност, по отношение на дизайна на пистата, мисля, че може да бъде по-добре. Смятам също, че мнението на пилотите в бъдеще относно дизайна на трасетата може да помогне много.“

„Знам, че винаги ще ти отговорят: „Да, но пространството“. Но това са пълни глупости. Винаги има начин да се намери възможност за изпреварване на една писта.“

Верстапен: Направихме колата прилична за каране
Верстапен: Направихме колата прилична за каране

Все пак Верстапен смята, че събитието като цяло е „много готино“ и че организаторите са свършили „страхотна работа“ в това отношение.

Той добави: „Също така, колко бързо направиха пистата достъпна, информацията, която беше споделена за симулатора – в този смисъл е много добре.“

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Леклер: Не напаснах всичко, ще ни трябва добър старт

„Но ако искате да има по-добро състезание и изпреварвания, има няколко завоя, които могат да бъдат променени.“

Запитан как вероятно ще се развие неделното състезание от неговата стартова позиция, пилотът на Ред Бул отговори: „Ще бъде трудно. Да кажем, че в най-добрия случай си по-бърз, но не можеш да изпревариш.“

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Хамилтън: Нямам идея какво да очаквам утре от гумите

„Няма завои, на които можеш да изпревариш, така че трябва да разчиташ на това другите да имат много сериозно износване на гумите. Ще бъде тежко.“

„Дългите серии тук бяха много трудни, с голямо износване за всички, така че това вероятно ще бъде ключовият момент утре, но дори и с това, все още трябва да намеря завой, на който да изпреваря.“

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 Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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