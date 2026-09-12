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  3. ЦСКА откри новата си база с шест гола срещу Локомотив (Пловдив)

ЦСКА откри новата си база с шест гола срещу Локомотив (Пловдив)

  • 12 сеп 2026 | 13:46
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ЦСКА победи убедително Локомотив (Пловдив) с 6:0 в двубой от Елитната група до 17 години. Срещата бе по-специална за "червените", които откриха новата си спортна база по най-добрия начин – с категоричен успех.

Домакините започнаха силно и още в 19-ата минута поведоха в резултата. Далечен удар на футболист на ЦСКА срещна гредата, след което топката се отклони във вратаря на Локомотив и попадна във вратата за 1:0.

Малко по-късно Иван Бичовски получи добра възможност да удвои преднината на своя тим, но ударът му бе неточен. В 41-вата минута ЦСКА все пак стигна до второ попадение. Виктор Иванов се разписа и даде още по-комфортен аванс на "червените".

В заключителните секунди на първата част домакините бяха близо и до трети гол. Нерешително излизане на стража на Локомотив бе използвано от Иван Бичовски, който отправи удар, но топката бе изчистена само на сантиметри пред голлинията. Така почивката дойде при резултат 2:0.

След подновяването на играта ЦСКА продължи да доминира и реализира още четири безответни попадения. В 50-ата минута Бичовски този път успя да запише името си сред голмайсторите и направи резултата 3:0.

Само седем минути по-късно Марк Илков се разписа за 4:0, а в 61-ата минута отново той бе точен и с втория си гол в срещата покачи на 5:0.

Крайното 6:0 оформи Никола Боевски в 87-ата минута.

По този начин ЦСКА отбеляза откриването на новата си спортна база с категорична победа и шест попадения във вратата на Локомотив (Пловдив).

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