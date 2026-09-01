ЦСКА удържа Нефтохимик в седемголов трилър при U17

ЦСКА победи Нефтохимик с 4:3 в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на базата на ВТУ „Тодор Каблешков“ в София.

„Червените“ изиграха силно първо полувреме и се оттеглиха на почивката с аванс от 2:0. Марк Илков откри резултата в 11-ата минута с хубав ножичен удар, а Виктор Цанков добави още едно попадение преди края на частта.

След почивката Нефтохимик показа характер и изравни чрез Николай Ташев и Максим Киряков. ЦСКА обаче нанесе решителния си удар с две попадения на Георги Киров в 77-ата и 78-ата минута за 4:2.

В заключителните минути гостите получиха право да изпълнят дузпа, която Петър Кюмюрджиев реализира за крайното 4:3.

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