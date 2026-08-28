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Третият кръг в Елитната U17 обещава много емоции

  • 28 авг 2026 | 10:30
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Третият кръг в Елитната група до 17 години ще се проведе в събота, 29 август. Програмата включва осем срещи, а един от основните акценти е сблъсъкът между ЦСКА 1948 и Национал – два от отборите с пълен актив след началните два кръга.

Двубоят между ЦСКА 1948 и Национал започва в 9:00 часа. Домакините записаха две резултатни победи – с 4:1 над Хебър и с 4:2 над Нефтохимик. Национал също стартира отлично, като спечели с 1:0 срещу Славия, а след това разгроми Арда със 7:0. Столичният тим все още няма допуснат гол през сезона.

По същото време ЦСКА приема Нефтохимик. „Армейците“ започнаха убедително с две поредни победи без допуснато попадение – с 4:0 над Пирин и с 5:0 над Хебър. Бургазлии спечелиха с 2:1 срещу Арда в първия кръг, но след това отстъпиха с 2:4 пред ЦСКА 1948.

Славия и Лудогорец също ще се изправят един срещу друг от 9:00 часа. „Белите“ имат една точка след поражението с 0:1 от Национал и нулевото равенство с Локомотив Пловдив. Разградчани започнаха с победа с 2:0 над Черно море, но във втория кръг загубиха с 0:1 от Левски.

От 9:30 часа Септември приема Хебър. Столичани са непобедени до момента, след като завършиха 1:1 с Ботев Пловдив и победиха Пирин с 4:2. Тимът от Пазарджик ще преследва първите си точки след пораженията от ЦСКА 1948 и ЦСКА.

От 10:00 часа Левски ще бъде домакин на Черно море. „Сините“ започнаха кампанията с два последователни успеха без допуснат гол – с 4:0 над Локомотив Пловдив и с 1:0 като гости на Лудогорец. „Моряците“ взеха първата си точка след равенство 2:2 с Етър, след като в първия кръг загубиха с 0:2 в Разград.

Половин час по-късно Етър приема Ботев Пловдив. Великотърновци имат една точка след поражението с 2:4 от Академик Пловдив и равенството 2:2 с Черно море. „Канарчетата“ са непобедени – 1:1 със Септември и убедителна победа с 4:1 над Академик.

От 15:00 часа Арда ще се изправи срещу Локомотив Пловдив. Домакините ще търсят първите си точки след загубите от Нефтохимик и Национал. „Смърфовете“ имат една точка, спечелена при нулевото равенство със Славия във втория кръг.

Програмата ще завърши от 17:00 часа с двубоя между Академик Пловдив и Пирин. Академик започна с резултатна победа с 4:2 над Етър, но след това загуби с 1:4 от Ботев Пловдив. Благоевградчани все още са без точка след пораженията с 0:4 от ЦСКА и с 2:4 от Септември.

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