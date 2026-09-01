Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

Локомотив (Пловдив) победи Арда с 3:1 като гост в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на стадион „Юнак“ в Ардино.

„Черно-белите“ започнаха силно и поведоха още в 3-тата минута чрез Йордан Чобанов. В 18-ата минута Антон Христов удвои преднината на гостите.

Арда се върна в мача в 33-тата минута с попадение на Доланай Аптикадир. Само минута по-късно обаче голмайсторът на Локомотив Антон Христов получи директен червен картон и пловдивчани останаха с човек по-малко.

Въпреки численото си изоставане гостите запазиха преднината си през второто полувреме. В третата минута на добавеното време Калоян Ангелов отбеляза третото попадение и оформи крайния резултат 3:1.

Така Локомотив (Пловдив) стигна до ценна победа като гост, след като игра с десет души повече от едно полувреме.

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