Елитната U17: Нови битки на върха в петия кръг

Петият кръг в Елитната група до 17 години ще предложи осем двубоя, които ще се изиграят в събота, 12 септември. Голям интерес предизвикват срещите ЦСКА 1948 – Лудогорец и Септември – Национал, които могат да доведат до промени в челото на класирането.

Програмата започва в 9:00 часа с двубоя между Септември и Национал. Двата тима все още нямат поражение от началото на сезона. Септемврийци имат десет точки и влизат в срещата след категорична победа с 8:0 над Нефтохимик. Национал събра осем точки, след като в четвъртия кръг завърши 1:1 с ЦСКА.

От 10:00 часа ЦСКА 1948 приема Лудогорец в друг важен сблъсък от челото. Домакините са непобедени и имат осем точки след равенството 1:1 с Локомотив Пловдив. Разградчани постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 5:0 над Арда, и вече имат девет точки.

По същото време Славия ще бъде домакин на Черно море. „Белите“ записаха първия си успех през сезона по впечатляващ начин, побеждавайки Левски с 3:1 на „Герена“. „Моряците“ също стигнаха до първата си победа, след като надделяха с 2:0 над Ботев Пловдив.

От 11:00 часа Арда приема Левски. Тимът от Кърджали все още няма спечелена точка и ще опита да реагира след поражението с 0:5 от Лудогорец. „Сините“ започнаха сезона с три поредни победи без допуснат гол, но в предишния кръг загубиха с 1:3 от Славия.

По същото време Етър ще бъде домакин на Хебър. Великотърновци постигнаха първата си победа в четвъртия кръг – 2:0 като гости на Пирин. Отборът от Пазарджик също спечели първите си точки, след като победи Академик Пловдив с 3:0.

От 11:30 часа ЦСКА приема Локомотив Пловдив. „Армейците“ остават непобедени и са с десет точки след равенството 1:1 с Национал. „Смърфовете“ също не познават вкуса на поражението в последните си три мача, като в четвъртия кръг завършиха 1:1 с ЦСКА 1948.

От 12:30 часа Академик Пловдив ще се изправи срещу Нефтохимик. Домакините ще се опитат да се върнат на победния път след поражението с 0:3 от Хебър. Бургазлии пристигат след тежка загуба с 0:8 от Септември и ще търсят реакция.

Програмата ще завърши от 14:00 часа с двубоя между Ботев Пловдив и Пирин. „Канарчетата“ допуснаха първото си поражение за сезона, след като загубиха с 0:2 от Черно море. Благоевградчани все още нямат спечелена точка и влизат в срещата след домакинска загуба с 0:2 от Етър.

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