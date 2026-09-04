Национал и ЦСКА дадоха начало на четвъртия кръг в Елитната U17

Четвъртият кръг в Елитната група до 17 години започна в петък с равенство 1:1 между Национал и ЦСКА. Останалите седем срещи ще се изиграят в събота, 5 септември, като програмата предлага няколко любопитни сблъсъка.

Национал и ЦСКА поделиха точките в драматичен двубой на изкуствения терен на Националната спортна академия. Така „армейците“ запазиха първото място и вече имат десет точки, докато Национал събра осем.

Съботната програма започва в 9:00 часа с гостуването на Септември на Нефтохимик. Столичани са непобедени от началото на сезона и в предишния кръг постигнаха категоричен успех с 4:0 над Хебър. Бургазлии отстъпиха с 3:4 при гостуването си на ЦСКА в резултатен и драматичен двубой.

От 9:30 часа ще се изиграят две срещи. Хебър приема Академик Пловдив, след като тимът от Пазарджик все още няма спечелена точка през сезона. Двубоят на пловдивчани срещу Пирин от третия кръг беше отложен.

По същото време Локомотив Пловдив ще бъде домакин на ЦСКА 1948. „Смърфовете“ записаха първата си победа през кампанията, след като надделяха с 3:1 при гостуването си на Арда. ЦСКА 1948 загуби първите си точки след атрактивното равенство 3:3 с Национал, но остава непобеден.

От 10:00 часа Черно море приема Ботев Пловдив. „Моряците“ ще търсят първата си победа след тежката загуба с 0:4 от Левски в третия кръг. „Канарчетата“ продължават без поражение, като в предишната си среща спечелиха с 3:2 при гостуването си на Етър.

По същото време Пирин ще се изправи срещу Етър. Благоевградчани все още нямат спечелена точка, но са изиграли само два мача заради отложения двубой с Академик. „Болярите“ също търсят първата си победа, след като отстъпиха с 2:3 пред Ботев Пловдив.

От 10:30 часа лидерът преди началото на кръга Левски приема Славия. „Сините“ са единственият отбор с три победи от първите три мача, като до момента нямат допуснат гол. В предишния кръг те победиха Черно море с 4:0. Славия има една точка и ще опита да се върне на победния път след домакинското поражение с 1:2 от Лудогорец.

Последният двубой започва в 16:00 часа, когато Лудогорец приема Арда. Разградчани стигнаха до драматична победа с 2:1 над Славия с гол в последните минути, въпреки че завършиха срещата с човек по-малко. Арда ще търси първите си точки след трите поредни загуби от началото на първенството.

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