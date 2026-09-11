Алкарас с жест към контузен съотборник

Втората седмица на Откритото първенство на САЩ донесе не само оспорвани битки на корта, но и впечатляващ проява на съотборническа подкрепа зад кулисите. Карлос Алкарас направи изключително жестов постъпка към своя сънародник и партньор в отбора на Испания за Купа „Дейвис“ Марсел Гранолерс, като му предостави достъп до хотелската си стая и личната си специализирана апаратура за възстановяване.

Марсел Гранолерс получи сериозно навяхване на десния си глезен по време на мача от осминафиналите на двойки, където заедно с аржентинеца Орасио Себайос постигнаха победа срещу Максимо Гонсалес и Андрес Молтени. С по-малко от 24 часа до четвъртфиналния двубой, Гранолерс трябваше спешно да намали отока и болката, за да има какъвто и да е шанс да излезе отново на корта.

Двамата испанци се засекли в съблекалнята на стадион „Артър Аш“. Когато Алкарас научил за проблема на сънародника си, той незабавно му предложил помощ. С световноизвестната си преносима машина за радиочестотна терапия (работеща на 448 kHz), Алкарас разполагал с идеалното средство за дълбока тъканна стимулация и бързо възстановяване. Тъй като уредът се намирал в стаята му в хотел „Плаза“, Алкарас без колебание предоставил ключа от стаята си на Гранолерс.

Благодарение на интензивното лечение, Марсел Гранолерс успя да се изправи на крака и да заеме позицията си на корта за четвъртфиналния сблъсък. В него Гранолерс и Орасио Себайос се изправиха срещу опитния тандем Раджив Рам (САЩ) и Джо Солсбъри (Великобритания).

Въпреки усилията и бойкия дух, испано-аржентинската двойка отстъпи в два сета с резултат 4-6, 4-6. Рам и Солсбъри демонстрираха изключителна стабилност на сервис и успяха да реализират ключови пробиви в срещата, която продължи час и 27 минути, с което си осигуриха място на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ.

Макар Гранолерс и Себайос да не успяха да продължат напред в турнира, проявеното спортно колегиалност и приятелство между Алкарас и Гранолерс остава сред най-ярките човешки моменти на тазгодишното издание в Ню Йорк.

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