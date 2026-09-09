Гранойерс и Себайос са на 1/4-финал на US Open, но травма помрачи успеха

Марсел Гранойерс и Орасио Себайос си осигуриха място на четвъртфиналите на двойки на Откритото първенство на САЩ след чиста победа с 6:3, 6:3 над аржентинците Максимо Гонсалес и Андрес Молтени. Успехът обаче бе помрачен от контузия в дясната пета на испанеца, която поставя под сериозен въпрос участието му в следващия кръг.
Двубоят от осминафиналите продължи точно 1 час и 32 минути, през които Гранойерс и Себайос демонстрираха отлична сработеност и контрол върху ритъма на играта. Те спечелиха първия сет с 6:3, след което продължиха натиска си и във втората част, за да затворят мача със същия резултат.
Въпреки категоричното представяне на корта, тревожният момент настъпи с болките в дясната пета на Марсел Гранойерс. Характерът на травмата и моментът на нейната поява внасят сериозни притеснения в щаба на дуета преди предстоящите битки в Ню Йорк.
Ако Гранойерс успее да се възстанови навреме, той и Себайос ще се изправят срещу опитната двойка Раджив Рам и Джо Солсбъри в оспорван сблъсък за място на полуфиналите.
Същевременно при женските двойки турнирът приключи за Кристина Букса и Никол Мелихар-Мартинес. Те отпаднаха от надпреварата след загуба срещу силния тандем Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google