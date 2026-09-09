Гранойерс и Себайос са на 1/4-финал на US Open, но травма помрачи успеха

Марсел Гранойерс и Орасио Себайос си осигуриха място на четвъртфиналите на двойки на Откритото първенство на САЩ след чиста победа с 6:3, 6:3 над аржентинците Максимо Гонсалес и Андрес Молтени. Успехът обаче бе помрачен от контузия в дясната пета на испанеца, която поставя под сериозен въпрос участието му в следващия кръг.

Двубоят от осминафиналите продължи точно 1 час и 32 минути, през които Гранойерс и Себайос демонстрираха отлична сработеност и контрол върху ритъма на играта. Те спечелиха първия сет с 6:3, след което продължиха натиска си и във втората част, за да затворят мача със същия резултат.

Въпреки категоричното представяне на корта, тревожният момент настъпи с болките в дясната пета на Марсел Гранойерс. Характерът на травмата и моментът на нейната поява внасят сериозни притеснения в щаба на дуета преди предстоящите битки в Ню Йорк.

¡GRANOLLERS 🇪🇦 Y ZEBALLOS 🇦🇷 ESTÁN EN CUARTOS DE FINAL DEL US OPEN!



A tres victorias del bicampeonato en Flushing Meadows. pic.twitter.com/yO6yMZtVCG — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) September 8, 2026

Ако Гранойерс успее да се възстанови навреме, той и Себайос ще се изправят срещу опитната двойка Раджив Рам и Джо Солсбъри в оспорван сблъсък за място на полуфиналите.

Същевременно при женските двойки турнирът приключи за Кристина Букса и Никол Мелихар-Мартинес. Те отпаднаха от надпреварата след загуба срещу силния тандем Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд.

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