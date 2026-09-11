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Великолепна Денчева на полуфинал в Анталия, Янева отстъпи след трисетова битка

  • 11 сеп 2026 | 16:07
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Великолепна Денчева на полуфинал в Анталия, Янева отстъпи след трисетова битка

Росица Денчева продължи великолепното си представяне на турнира WTA 125 в Анталия. 19-годишната българка победи Мария Лурдес Карле със 7:5, 6:2 на четвъртфиналите. За Денчева това е пета победа на състезанието в Турция, след като започна от квалификациите. Прекрасното й представяне ще доведе до голям скок в световната ранглиста и от следващата седмица тя ще е около топ 240.

На четвъртфиналите на същия турнир по-рано днес първата ракета на България Елизара Янева отстъпи на испанката Ирене Бурийо Ескориуела. Тя загуби с 2:6, 6:1, 4:6.

Денчева допусна пробив още в първия гейм, но успя да го върне в четвъртия. Последва нова размяна на пробиви до 3:3. Роси играеше стабилно и допускаше малко грешки. Оспорваният първи сет отиваше към тайбрек, но при 6:5 за българката тя поведе с 40:0 при сервис на противничката си. Аржентинката спаси две точки за пробив, но при третата предаде сета.

Втората част също бе оспорвана, но Карле се изнервяше все повече и повече, тъй като не успяваше да вземе предимство и грешките й зачестиха. Тя няколко пъти ги изрази в блъскане и хвърляне на ракетата. Денчева успя да спечели изключително дългия четвърти гейм, с който върна пробив и изравни за 2:2. Последваха четири поредни гейма за българката, но успехът не дойде лесно. Шестият гейм, в който тя направи решителен пробив мина през шест равенства.

Елизара Янева, която е поставена под номер 5, също имаше оспорван мач, но отстъпи на испанката Ескориуела, която ще спори с Денчева за място на финала. След три поредни пробива в началото на двубоя испанката поведе с 2:1 и запази преднината си до седмия гейм, в който реализира още един пробив. Янева бе убедителна във втората част и в нея загуби само един гейм. Третата част бе изключително оспорвана и вървеше гейм за гейм. Двете си размениха по един пробив до 4:4. Испанката взе сервис гейма си и след това направи пробив за 6:4, с което стигна до крайния успех.

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