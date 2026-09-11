Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Плезир (Франция) с награден фонд 30 хиляди евро.
19-годишният Василев отстъпи с 1:6, 3:6 пред поставения под номер 1 в схемата Клеман Шидех от Франция за час и 20 минути, след като и двата сета допусна ранно изоставане с пробив.
Александър Василев е на 1/4-финал на турнир във Франция
На полуфиналите Шидех ще играе със словенеца Себастиан Доминко.
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Снимки: Imago