Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир

Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир

  • 11 сеп 2026 | 18:57
  • 303
  • 0
Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Плезир (Франция) с награден фонд 30 хиляди евро.

19-годишният Василев отстъпи с 1:6, 3:6 пред поставения под номер 1 в схемата Клеман Шидех от Франция за час и 20 минути, след като и двата сета допусна ранно изоставане с пробив.

Александър Василев е на 1/4-финал на турнир във Франция
Александър Василев е на 1/4-финал на турнир във Франция

На полуфиналите Шидех ще играе със словенеца Себастиан Доминко.

Великолепна Денчева на полуфинал в Анталия, Янева отстъпи след трисетова битка
Великолепна Денчева на полуфинал в Анталия, Янева отстъпи след трисетова битка
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Кузманов отстъпи на четвъртфиналите в Истанбул

Кузманов отстъпи на четвъртфиналите в Истанбул

  • 11 сеп 2026 | 15:15
  • 568
  • 0
Стъпка по стъпка към корта: Яник Синер поднови тренировки в Монте Карло

Стъпка по стъпка към корта: Яник Синер поднови тренировки в Монте Карло

  • 11 сеп 2026 | 14:03
  • 760
  • 0
Франсис Тиафо с епичен обрат на US Open след промяна в екипа и режима си

Франсис Тиафо с епичен обрат на US Open след промяна в екипа и режима си

  • 11 сеп 2026 | 13:08
  • 929
  • 0
Рибакина надделя над Гоф в трисетова драма и се класира на финала в Ню Йорк

Рибакина надделя над Гоф в трисетова драма и се класира на финала в Ню Йорк

  • 11 сеп 2026 | 06:56
  • 9826
  • 7
Предстоят сериозни финансови предизвикателства пред женския тенис

Предстоят сериозни финансови предизвикателства пред женския тенис

  • 11 сеп 2026 | 04:37
  • 1163
  • 0
Сабаленка не даде шанс на Пегула и достигна четвърти пореден финал на US Open

Сабаленка не даде шанс на Пегула и достигна четвърти пореден финал на US Open

  • 11 сеп 2026 | 04:11
  • 8007
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

България удвои аванса си срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

България удвои аванса си срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 15940
  • 41
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 3113
  • 6
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 27106
  • 259
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 12527
  • 22
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 29524
  • 88
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

  • 11 сеп 2026 | 14:57
  • 14222
  • 26