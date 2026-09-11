Стъпка по стъпка към корта: Яник Синер поднови тренировки в Монте Карло

Световният номер 1 Яник Синер завърши основния етап от лечението на дясното си коляно и направи първи стъпки към завръщането си на тенис корта. Италианският тенисист премина през специализиран курс от процедури и медицински прегледи в клиниката "J Medical" в Торино, след което се премести в Монте Карло, където постепенно подновява тренировъчния си процес.

Лечението на Синер премина през стриктен медицински протокол, насочен към овладяване на възпалителния процес в коляното без да се стига до хирургическа интервенция. След приключването на физиотерапевтичните процедури в Италия, щабът на италианеца реши да премине към следващия етап – спортно-възстановителната фаза.

Friday at 7 p.m. ET.



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В Монте Карло Синер провежда контролирани занимания с ограничена интензивност. Основната цел на щаба е постъпателно покачване на натоварванията, като се избягва всякакъв излишен риск от възобновяване на болката при рязка смяна на посоката на движение.

Въпреки че в екипа на петкратния шампион от Големия шлем цари умерен оптимизъм след положителните медицински изследвания, всички са наясно, че истинският тест предстои на корта. Реакцията на дясното коляно при по-продължителни тренировъчни сесии и по-висока интензивност ще бъде ключовият фактор за вземането на последващи решения.

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Предпазливият подход е водещ, тъй като италианецът вече пропусна надпреварата от Големия шлем в Ню Йорк, а залогът за остатъка от сезона и финалите на ATP в Торино е изключително висок.

В календара на Синер като потенциална цел за завръщане фигурира турнирът от категория ATP 500 в Пекин, който започва около 1 октомври. Към момента обаче участието му в китайската столица не е окончателно потвърдено.

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Крайното решение ще бъде взето едва след като Синер премине през пълния обем на предвидените тренировки без поява на нов дискомфорт или възпаление в коляното.

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Снимки: Gettyimages