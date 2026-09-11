Синякова и Таунсенд спечелиха титлата при женските двойки на US Open

Чехкинята Катержина Синякова и американката Тейлър Таунсенд спечелиха титлата при женските двойки от Откритото първенство на САЩ по тенис.

Във финалния мач на корт "Артър Аш" в Ню Йорк те победиха американките Ашлин Крюгер и Робин Монтгомъри с 5:7, 6:0, 6:2 след час и 55 минути игра.

That reaction. That feeling. Take it in, champs! pic.twitter.com/y3OC9vnr5x — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

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За Синякова титлата е 12-а при женските двойки в турнирите от Големия шлем, като тя е спечели всяка от четирите надпревари по поне два пъти - три пъти Откритото първенство на Австралия, четири пъти "Ролан Гарос", три пъти "Уимбълдън" и два пъти Откритото първенство на САЩ. Таунсенд пък триумфира с титлата в Ню Йорк за пръв път, като до момента тя имаше три изгубени финала. За американката това е четвърта титла от Големия шлем, но с нея тя оформя кариерен голям шлем.

Trophy secured. Mission complete 👏



The top seeds turn the final around against Krueger/Montgomery, winning 5-7, 6-0, 6-2 to lift the US Open title. pic.twitter.com/ZFezwS3TH5 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Поставените под номер 1 в схемата Синякова и Таунсенд срещнаха много голяма съпротива от дебютантките в мач за титлата Крюгер и Монтгомъри. Двете млади американки измъкнаха първия сет със 7:5, след като обърнаха последния гейм от изоставане от 15:40. Силите им обаче стигнаха само дотук и до края на мача те успяха да вземат още само два гейма.

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