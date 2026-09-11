Анас Маздрашки пропусна да се класира на финала в Хихон

Българският тенисист Анас Маздрашки пропусна да се класира на финала на турнира на клей в Хихон, Испания с награден фонд от 30 000 евро.

В полуфиналите 20-годишният Маздрашки отстъпи с 6:4, 0:6, 3:6 пред поставения под номер 1 в схемата Раян Найбур от Нидерландия.

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Мачът започна чудесно за младия българин, който сервираше много стабилно и успя да измъкне първия сет след пробив в края.

Във втория сет обаче Найбур взе предимство рано с пробив в първия гейм и методично пречупи Маздрашки за 6:0.

В решителния трети сет нидерландецът реализира нов пробив в първия гейм, който по разчисти пътя към победата.

В двубоя за титлата Найбур ще срещне сънародника си Сандер Йонг, който е номер 3 в схемата.

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Снимки: Sportal.bg