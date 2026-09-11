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Кузманов отстъпи на четвъртфиналите в Истанбул

  • 11 сеп 2026 | 15:15
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Кузманов отстъпи на четвъртфиналите в Истанбул

Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира а твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул (Турция) с награден фонд 107 хиляди долара. 33-годишният пловдивчанин отстъпи на французина Аролд Майо с 4:6, 2:6 за 69 минути на корта.

Кузманов допусна пробив в третия гейм на първата част, а при изоставане с 3:5 отрази три сетбола при сервис на противника, но не успя да върне брейка в следващия гейм и изостана в общия резултат. Във втория сет българинът поведе с 2:1, но впоследствие загуби пет поредни гейма и приключи участието си в надпреварата.

С представянето си на турнира Димитър Кузманов заработи 12 точки за ранглистата на АТП, както и 3095 долара от наградния фонд.

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Снимки: Imago

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