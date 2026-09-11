Челси ще е без Кайседо и срещу Хъл, Алонсо очаква тежък мач

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо потвърди, че Мойсес Кайседо не е готов да се завърне в игра срещу Хъл Сити утре. Добрата новина за лондончани обаче е, че друг полузащитник - Ромео Лавия, е на разположение и може да вземе участие в двубоя срещу „тигрите“ на „Стамфорд Бридж“.

Контузия в прасеца попречи на Кайседо да започне пълноценно новия сезон. Еквадорският халф пропусна първите два мача на тима – гостуването на Фулъм и домакинството на Лутън, но влезе като резерва през второто полувреме при победата с 4:3 над Брайтън. Неговото завръщане продължи едва 14 минути, тъй като той получи рецидив на същия проблем, който го беше извадил от игра преди това.

„Все още Кайседо не е готов; ще видим за Брентфорд“, обясни Алонсо по време на пресконференцията си преди мача. „За съжаление, все още не е на линия и не е моментът да рискуваме с него. Още не сме стигнали до този етап.“

Положителната новина е, че Алонсо потвърди готовността на Лавия, който не беше в групата за мача срещу Лийдс в сряда вечер, да играе този уикенд.

Мениджърът на „сините“ също така даде актуална информация за Джордан Хендерсън и Еманюел Емега, които са извън терените от началото на кампанията и все още очакват своя дебют за Челси след пристигането си това лято.

„Не и утре“, обясни испанецът. „Надяваме се, че ще бъдат готови за мача с Брентфорд, но ще видим.“

Алонсо се изказа ласкаво и за показаното от Хъл Сити до момента.

"Имат седем точки и нито един допуснат гол. Ще бъде трудно да ги победим. Разполагат със своите оръжия – бързи преходи и статични положения. Вярват в себе си, а треньорът върши чудесна работа. Предстои ни тежък мач и ще трябва да покажем най-доброто от себе си, за да победим Хъл.

"Те заслужават мястото, на което се намират. Играха срещу Манчестър Юнайтед, Ковънтри и Астън Вила и се представиха отлично. Изградиха ясна представа за това какво искат и как искат да се състезават. Притежават нужната нагласа – искат да се борят с всички сили.“

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