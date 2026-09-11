Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България излиза за нова убедителна победа на Евроволей 2026 пред пълна зала в София - на живо с Боян Йорданов и Ивайло Банчев
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Фенклубът на Локо: Всички в бяло! Нека отново бъдем едно цяло!

Фенклубът на Локо: Всички в бяло! Нека отново бъдем едно цяло!

  • 11 сеп 2026 | 17:10
  • 834
  • 2
Фенклубът на Локо: Всички в бяло! Нека отново бъдем едно цяло!

Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с призив към "черно-белите" привърженици, които ще подкрепят любимците си от сектора за гости на стадион "Христо Ботев". Дербито срещу Ботев е в неделя (13 септември) от 20,30 часа.

"Всички в бяло! Нека отново бъдем едно цяло!

Предстои ни не просто футболен мач, а ден, в който всеки от нас трябва да защити честта на Локомотив. Наш дълг е да бъдем там и да подкрепим любимия си клуб, без значение от обстоятелствата!

Нека отново бъдем заедно и покажем, че Локомотив никога не е сам!

Билетите вече са в продажба на касите на стадион "Локомотив“. Касите ще работят всеки ден от 11:00 до 19:00 часа.

Само Локо!".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

  • 11 сеп 2026 | 14:57
  • 12202
  • 23
Грозно! Куп боклуци пред магазина на ЦСКА

Грозно! Куп боклуци пред магазина на ЦСКА

  • 11 сеп 2026 | 14:29
  • 11298
  • 82
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 25717
  • 74
Патрика: Когато стана 1:1, Левски рухна

Патрика: Когато стана 1:1, Левски рухна

  • 11 сеп 2026 | 13:45
  • 3572
  • 0
Падт смени Лудогорец с Утрехт

Падт смени Лудогорец с Утрехт

  • 11 сеп 2026 | 13:11
  • 2180
  • 3
Кайсар прати самолетен билет на Стамен Белчев, но сделката пропадна

Кайсар прати самолетен билет на Стамен Белчев, но сделката пропадна

  • 11 сеп 2026 | 12:46
  • 16111
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

България излиза за победа срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

България излиза за победа срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

  • 11 сеп 2026 | 18:11
  • 1587
  • 0
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 19663
  • 206
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 8513
  • 17
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 25717
  • 74
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

  • 11 сеп 2026 | 14:57
  • 12202
  • 23
БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

БФС и ПФЛ анонсираха Купата на Елита, Лудогорец отсъства

  • 11 сеп 2026 | 10:29
  • 24111
  • 101