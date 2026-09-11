Фенклубът на Локо: Всички в бяло! Нека отново бъдем едно цяло!

Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с призив към "черно-белите" привърженици, които ще подкрепят любимците си от сектора за гости на стадион "Христо Ботев". Дербито срещу Ботев е в неделя (13 септември) от 20,30 часа.

"Всички в бяло! Нека отново бъдем едно цяло!

Предстои ни не просто футболен мач, а ден, в който всеки от нас трябва да защити честта на Локомотив. Наш дълг е да бъдем там и да подкрепим любимия си клуб, без значение от обстоятелствата!

Нека отново бъдем заедно и покажем, че Локомотив никога не е сам!

Билетите вече са в продажба на касите на стадион "Локомотив“. Касите ще работят всеки ден от 11:00 до 19:00 часа.

Само Локо!".

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