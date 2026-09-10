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  3. Локомотив (Пд) представи нов нападател

Локомотив (Пд) представи нов нападател

  • 10 сеп 2026 | 16:23
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Локомотив (Пд) представи нов нападател

Локомотив (Пловдив) подписа договор с Жуниор Бурбан. Днес нападателят официално стана част от клуба с контракт за три години Той е седмото ново попълнение на "черно-белите" за това лято.

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Жуниор Бурбан e роден на 11.04.2000 година във Ван, Франция. Минал е през школата на Лориен. Играл е за тимовете на Лориен II, Ван, Прогрес Нийдеркорн. За последно е бил част от състава на френския Кевили.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Жуниор Бурбан с екипа на „черно-белите“!", пишат от "Лаута".

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