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Японските инвеститори се отдалечават от Локо (Пловдив)

  • 10 сеп 2026 | 09:09
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Японските инвеститори се отдалечават от Локо (Пловдив)

Японските инвеститори, които бяха у нас за евентуалното придобиване на Локомотив (Пловдив), се отдалечават. Техният представител изгледа домакинската загуба от Дунав (Русе) с 1:2 на 16 август. Посети базата в Говедарци, разгледа тази на школата в "Тракия" и проведе дълъг разговор със собственика на "черно-белите" Христо Крушарски.

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На този етап обаче постигнато разбирателство няма, твърди "Тема Спорт". Чак през януари е възможно преговорите да бъдат възобновени. Дотогава обаче управата на Локо продължава да търси инвеститор у нас, който да помага на Крушарски с издръжката.

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