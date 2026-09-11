Български фенове на Фулъм отбелязаха годишнина по оригинален начин

Един от най-старите футболни клубове на Албиона - Фулъм, има своите верни привърженици и в България. Варненски фенове на най-стария футболен клуб в Лондон по оригинален и нетрадиционен начин показаха любовта си към „белите“.

Клубът от Западен Лондон е създаден през 1879 година, но и до днес продължават ожесточените дебати относно точния месец и дата на неговото учредяване. Смята се, че това се е случило през септември, но липсват официални документи, които да потвърдят категорично тази теза.

Със специален колаж, публикуван в социалните мрежи, варненските привърженици отбелязаха друга важна годишнина, свързана с историята на „колибарите“ – прозвището, с което е известен клубът.

През тази година се навършват 130 години от изграждането на легендарния стадион на „Фулъм“ – „Craven Cottage“. Съоръжението е построено през далечната 1896 година и се смята за най-стария действащ футболен стадион в Лондон. Той се намира на самия бряг на река Темза, в непосредствена близост до живописния Bishop’s Park.

Под колажа феновете написаха кратко, но красноречиво послание:

"Малко футболни страсти от нас, колибарите".

/Пламен Трендафилов/

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