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Треньорът на Украйна: Не видях откъде тръгна сбиването

  • 26 сеп 2026 | 04:19
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Треньорът на Украйна: Не видях откъде тръгна сбиването

Селекционерът на националния отбор на Украйна Андреа Малдера коментира сбиването между футболистите в края на двубоя срещу Унгария от първия кръг на груповата фаза на Лига на нациите. Украинците спечелиха визитата си в Будапеща с 1:0.

На въпрос какво точно се е случило в края на срещата, Малдера отговори: „Не видях много добре момента, в който нещо се случи между играчите, но след това забелязах, че представител на треньорския щаб на съперника докосна с ръце наш футболист. Това не може да ми хареса, но и това е част от спорта“, заяви Малдера.

Украйна успя да надхитри Унгария като гост
Украйна успя да надхитри Унгария като гост

В 92-рата минута полузащитникът на украинския тим Олександър Назаренко получи втори жълт картон за грубо нарушение срещу унгарски играч и беше изгонен. След този инцидент между футболистите възникна спречкване, а от трибуните полетяха предмети.

Единственото попадение в мача отбеляза Данило Сикан в 42-рата

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Снимки: Imago

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