Монтела: Играхме невероятно, искам да видя същия дух и срещу Италия

Винченцо Монтела определи представянето на Турция при загубата с 0:1 от Франция в Лига на нациите като „невероятно“ и заяви, че иска да види същия дух и в предстоящия мач срещу Италия в понеделник.

„Горд съм, жалко е, че не успяхме да си тръгнем с положителен резултат“, заяви Монтела пред „Скай Спорт Италия“.

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„Беше невероятно представяне, едно от най-добрите ни, особено като се има предвид срещу кого се изправихме. Знаехме, че срещу такива отбори не можеш да си позволиш дори половин грешка, но смятам, че и ние имахме своите шансове и мачът беше много равностоен“, добави Монтела.

Въпреки че Франция владееше топката повече, статистиката беше до голяма степен сходна – по 12 удара към вратата за всеки отбор и по три спасявания на вратарите.

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„Видях страхотен отборен дух и това е нещо, което трябва да пренесем и в следващите мачове. Няма да е лесно да се възстановим физически и психически толкова бързо, така че преди всичко се нуждаем от този дух", отбеляза бившият нападател.

„Съжалявам за момчетата, защото те наистина дадоха всичко от себе си днес", добави Монтела.

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Снимки: Gettyimages