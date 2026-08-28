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Арбелоа: Щастлив съм от отношението и енергията на играчите

  • 28 авг 2026 | 03:41
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Арбелоа: Щастлив съм от отношението и енергията на играчите

Мениджърът на Фулъм Алваро Арбелоа изрази задоволство от победата с 3:0 над АФК Уимбълдън в турнира „Карабао Къп“, която бе първа за него като наставник на „котиджърс". Испанският специалист анализира представянето на отбора, мащабните ротации в състава и формата на своите нападатели.

„Не беше лесен мач. Изобщо не е лесно, когато правя толкова много промени. Само Оскар остана сред 11-те титуляри от предишния двубой, така че задачата не беше лесна, но мисля, че моите футболисти си свършиха добре работата. Направихме сериозен мач, с много положени усилия, движехме топката наистина добре, задържахме притежанието, опитвахме се да атакуваме и да вкарваме голове“, коментира Арбелоа.

Испанецът похвали дефанзивното представяне на тима и допълни: „Контролирахме много добре контраатаките на Уимбълдън, така че съм щастлив от представянето на моя отбор, от моите играчи, от тяхното отношение и енергия. Разбира се, имаме много неща, върху които трябва да работим и да подобряваме, но както казах и онзи ден – това ще бъде едно дълго пътуване и ние вече сме на нашия път“.

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В двубоя Родриго Мунис отбеляза изключително красиво попадение, а появилият се на неговото място Гонсало Гарсия оформи крайния резултат в добавеното време. Арбелоа не скри радостта си от факта, че и двамата му централни нападатели намериха мрежата.

„Головете са изключително важни за нападателите, знаем това добре, а Родриго работи много здраво. Разполагаме с много добри нападатели в негово лице и в това на Гонсало – те са различни футболисти, но имаме нужда и от двамата, като и двамата ще бъдат много важни за нас. И двамата се разписаха тази вечер и са много щастливи в съблекалнята“, завърши мениджърът на Фулъм.

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