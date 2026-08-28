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Фулъм нямаше проблеми с Уимбълдън

  • 28 авг 2026 | 00:53
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Фулъм нямаше проблеми с Уимбълдън

Фулъм се класира за третия кръг на Купата на лигата след победа с 3:0 над третодивизионния Уимбълдън и го чака лондонско дерби с Уест Хам в следващата фаза.

В тима на "котиджърс" имаше 10 промени от загубата от Челси в понеделник, но дори в този състав те бяха прекалeно силни за съперника от Лига 1. Емил Смит Роу откри резултата в 37-ата минута след удар с глава. Пет минути по-късно Родриго Муниз отбеляза първия си гол от повече от година. Пристигналият от Реал Мадрид Гонсало Гарсия, който влезе като резерва, отбеляза третото попадение в самия край на двубоя.

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Снимки: Imago

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