Чилуел донесе победата на Кристъл Палас в лондонско дерби

Бен Чилуел донесе победата на Кристъл Палас с 3:2 във вълнуващо лондонско дерби срещу Фулъм. 29-годишният бранител бе привлечен в края на трансферния прозорец и се завърна в клуба, след като игра под наем от Челси през втората част на сезон 2024/2025. Той замени Тайрик Мичъл, който отбеляза два гола за “орлите” и три минути след повторния си дебют той се разписа, а голът се оказа победен.

A first win for Crystal Palace under Pierre Sage.



Alvaro Arbeloa's Fulham took the lead twice — but on both occasions, were pegged back by Tyrick Mitchell.



It was Palace who scored the game's decisive goal, with Ben Chilwell's 77th minute strike. pic.twitter.com/MdosNuqV4e — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 5, 2026

Фулъм повеждаше на два пъти през първото полувреме. Първо Джош Кинг изведе домакините напред. В 35-ата минута Мичъл изравни след удар отблизо. Малко преди почивката Сесар Паласиос отбеляза първия си гол за “котиджърс”, но Мичъл отново изравни в началото на втората част.

🚨🇪🇸| Álvaro Arbeloa has lost his first three Premier League games as Fulham’s head coach:



❌ 2-3 vs. Chelsea

❌ 1-0 vs. Sunderland

❌ 2-3 vs. Crystal Palace pic.twitter.com/aMXJ0CuHg1 — Kalshi FC (@KalshiFC) September 5, 2026

Палас записа първа победа за сезона, а Алваро Арбелоа стартира като треньор на Фулъм с три поредни загуби в първенството.

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Снимки: Imago