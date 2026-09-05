Чилуел донесе победата на Кристъл Палас в лондонско дерби

Бен Чилуел донесе победата на Кристъл Палас с 3:2 във вълнуващо лондонско дерби срещу Фулъм. 29-годишният бранител бе привлечен в края на трансферния прозорец и се завърна в клуба, след като игра под наем от Челси през втората част на сезон 2024/2025. Той замени Тайрик Мичъл, който отбеляза два гола за “орлите” и три минути след повторния си дебют той се разписа, а голът се оказа победен.
Фулъм повеждаше на два пъти през първото полувреме. Първо Джош Кинг изведе домакините напред. В 35-ата минута Мичъл изравни след удар отблизо. Малко преди почивката Сесар Паласиос отбеляза първия си гол за “котиджърс”, но Мичъл отново изравни в началото на втората част.
Палас записа първа победа за сезона, а Алваро Арбелоа стартира като треньор на Фулъм с три поредни загуби в първенството.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago