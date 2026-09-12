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ЦСКА 1948 ще се връща на победния път срещу коварния Дунав

  • 12 сеп 2026 | 08:05
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ЦСКА 1948 ще се връща на победния път срещу коварния Дунав

В сблъсък от 9-ия кръг на efbet Лига отборът на ЦСКА 1948 посреща Дунав (Русе) на стадион "Бистрица". Домакините влизат в мача като изразени фаворити с оглед на позицията си в класирането, но гостите от Русе спешно се нуждаят от точки в борбата за оцеляване.

ЦСКА 1948 заема 4-то място във временното подреждане с актив от 16 точки след 8 изиграни мача (5 победи, 1 равенство и 2 загуби, при голова разлика 15:8). В последния кръг столичани отстъпиха с 0:1 при гостуването си на лидера Левски, което доведе до треньорска рокада при "червените". Наставникът Сашо Александров беше заменен от Огнян Младенов.

От своя страна новакът Дунав (Русе) се намира на 12-о място с 4 точки (1 победа, 1 равенство и 6 поражения, голова разлика 7:15). Момчетата на Емануел Луканов все още търсят ритъма си, като в последните си пет мача за първенство регистрираха една победа срещу Локомотив (Пловдив) с 2:1, реми 2:2 с Локомотив (София) и загуби от Славия (0:1), Черно море (1:3) и Арда (0:2).

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