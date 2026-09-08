ЦСКА 1948 измъкна драматична победа над Ботев Пловдив при U16

ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив с 3:2 като гост в драматичен двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на Футболен комплекс „Ботев 1912“ в Пловдив.

Гостите поведоха още в шестата минута, когато Красимир Илиев откри резултата. Попадението остана единствено през първото полувреме и ЦСКА 1948 се оттегли на почивката с аванс от 1:0.

След паузата Ботев потърси промяна и стигна до изравняване в 67-ата минута чрез Теодор Матев. Радостта на „канарчетата“ обаче продължи само пет минути, тъй като в 72-ата Теодор Панайотов отново изведе гостите напред.

Драмата се засили в заключителните минути. В 85-ата минута Румен Шурелов възстанови равенството и направи резултата 2:2. ЦСКА 1948 обаче стигна до победен гол само три минути по-късно. Алекс Йорданов се разписа в 88-ата минута и оформи крайното 3:2.

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