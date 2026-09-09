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Официално: ЦСКА 1948 представи новия си треньор

  • 9 сеп 2026 | 10:53
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ЦСКА 1948 официално представи новия си наставник. Това е досегашният помощник-треньор на "червените" Огнян Младенов, който беше в щаба на Александър Александров. Дебютът му ще бъде след три дни, когато отборът посреща Дунав (Русе) в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига.

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"Огнян Младенов е новият треньор на ЦСКА! Наставникът поема поста, след като през сезон 2025/26 бе част от треньорския щаб на отбора, извел „червените“ до вицешампионската титла в efbet Лига и записал запомнящи се мачове в Европа. Пожелаваме му успех и много победи начело на ЦСКА!", написаха от клуба.

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