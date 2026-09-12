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Ливърпул се надява да влезе в победен ритъм

  • 12 сеп 2026 | 07:03
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Ливърпул се надява да влезе в победен ритъм

В събота, 12 септември 2026 г. от 17:00 ч., Ливърпул приема Фулъм на легендарния стадион „Анфийлд“. Срещата е от 4-тия кръг на английската Премиър лийг за сезон 2026/2027. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Том Брамал.

Воденият от Андони Ираола тим на Ливърпул започна новия сезон в Премиър лийг колебливо, но постепенно започна да напипва верния ритъм. В миналия кръг мърсисайдци записаха успех с 2:0 като гост на Ипсуич, а в първите два завършиха реми 2:2 срещу Нюкасъл и Нотингам Форест. С актив от 5 точки (1 победа, 2 равенства и голова разлика 6:4) „червените“ заемат 6-о място във временното класиране. През седмицата Ливърпул постигна и важна победа в Шампионската лига с 2:1 срещу Атлетико Мадрид, като отборът е в серия от шест поредни мача без загуба във всички турнири и се надява да продължи възходящата си линия.

Фулъм, под ръководството на Алваро Арбелоа, се намира в криза в първенството. Лондочани допуснаха три поражения в първите три кръга – 2:3 от Челси, 0:1 от Съндърланд и 2:3 от Кристъл Палас. Тимът заема 19-о място в зоната на изпадащите без спечелена точка и с голова разлика 4:7. Единствената им победа от началото на кампанията дойде в турнира Карабао Къп срещу АФК Уимбълдън (3:0).

През миналия сезон (2025/2026) двата отбора си размениха равенство и победа. На „Анфийлд“ Ливърпул спечели с 2:0 през април 2026 г., а срещата в Лондон през януари завърши 2:2. В последните 6 официални двубоя между тях мърсисайдци имат 2 победи, Фулъм има 1 успех, а 3 мача са завършвали наравно.

Любопитна статистика показва, че Ливърпул е отбелязал точно по два гола във всеки от последните си пет официални мача във всички турнири. В същото време Фулъм показва сериозни проблеми в отбрана, допускайки 7 гола в първите три срещи от шампионата, въпреки че успява да намира мрежата на съперниците си.

В състава на Ливърпул има няколко контузени състезатели. Срещата пропускат Конър Брадли, Федерико Киеза, Джовани Леони и Юго Екитике. Въпреки това на разположение на Андони Ираола са ключови фигури като Алисон Бекер, Вирджил ван Дайк, Флориан Виртц и Александър Исак.

При гостите от Фулъм основният липсващ поради контузия е халфът Том Кеърни. Отборът на Алваро Арбелоа обаче ще разчита на опитни играчи като Бернд Лено, Йоаким Андерсен, Алекс Иуоби и Антъни Робинсън в опит да поднесе изненада на „Анфийлд“.

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Снимки: Gettyimages

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